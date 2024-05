“Me encantaría”: Manuel Pellegrini reitera su deseo de dirigir a La Roja y estar en un Mundial - Chilevisión

Manuel Pellegrini, actual entrenador del Real Betis, volvió a referirse a la chance de dirigir en algún momento a la Selección Chilena.

Con más de 35 años de trayectoria, el Ingeniero reiteró que pretende tomar las riendas de La Roja.

Adicionalmente, recalcó que el combinado nacional es el único que encabezaría en este ámbito, donde pretende establecer algo más que un acceso a un Mundial.

Manuel Pellegrini habló sobre sus deseos de dirigir a La Roja

En entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky, el DT nacional reconoció que "me gusta dirigir más clubes que selecciones".

"Si no tuviera una opción interesante y tenga la oportunidad de dirigir a Chile (...) tendría que encontrarme con una parte dirigencial en que tendríamos que armar un programa para el desarrollo del fútbol chileno y, a través de ese desarrollo, poder llegar a los mundiales", comentó.

Pellegrini apuntó a que su idea no es "ir a poner la cabeza por currículum, creyendo que voy a clasificar a la selección, ese no es el camino".

Junto con desearle lo mejor a Ricardo Gareca en este proceso, el ex estratega del Real Madrid señaló que "me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a Chile en un Mundial, sería la cumbre de mi carrera".

"Si no puedo, no es porque no haya querido, sino que por distintos motivos no se juntaron las condiciones. En un momento un amigo como Arturo Salah (de presidente de la ANFP) y tampoco pude ir con él. Vamos a ver qué pasa en el futuro", sentenció.