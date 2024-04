"Creo que hay material suficiente para pelear todo" Ricardo Gareca anticipó la Copa América con La Roja

El director técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, anticipó la participación del combinado nacional a pocas semanas del inicio de la Copa América 2024.

En conversación con el medio Carve Deportiva de Uruguay, el adiestrador manifestó su ilusión de dirigir a La Roja en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

"A Chile lo veo con buenas expectativas, estoy muy ilusionado y asumí este riesgo con mucha ilusión porque conozco al jugador chileno, la característica y el temperamento", sostuvo.

En esa misma línea, el entrenador invitó a que chilenas y chilenos también tengan confianza, para que se genere "química" y que "el hincha empiece a creer por lo que ve en el campo de juego".

Sobre cómo encarará la Copa América 2024, donde Chile deberá enfrentar a Perú, Argentina y Canadá, Gareca señaló que cree tener "material suficiente para pelear todo lo que se juegue".

El recado de Gareca a Vidal y Medel

El entrenador, además, dedicó unas palabras a dos ausencias en la nómina de Chile en sus partidos ante Albania y Francia: Arturo Vidal y Gary Medel, a quienes les recordó que "nunca los deja de tener en cuenta".

"Ellos vienen y por tantos partidos que tienen que no necesitan adaptación. Por ahí si quieres conocer otros muchachos que uno empieza a pensar en posibilidades, pero no porque no los tenga en cuenta", concluyó.

¿Cuándo y cuál es el próximo partido de la Selección Chilena?

El combinado nacional tendrá dos amistosos en la previa de la Copa América. El primero, ya confirmado, el 11 de junio ante Paraguay en el Estadio Nacional.

Posteriormente disputará, en Estados Unidos, un encuentro ante Bolivia, en la previa al inicio del certamen de selecciones. Por Copa América, Chile debutará ante Perú en Arlington, Texas, el 21 de junio.