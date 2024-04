Este lunes, Gary Medel abordó por primera vez su ausencia en la última nómina de La Roja, lugar que había ocupado de manera ininterrumpida desde hace 17 años.

Y es que el histórico defensa fue marginado por el técnico Ricardo Gareca durante la reciente gira del combinado nacional por Europa, que incluyó los partidos ante Albania y Francia.

En esa oportunidad, el seleccionador nacional explicó que la ausencia del futbolista se debió a que simplemente no estaba considerado, lo que "no significa que él no vaya a poder estar en un futuro".

La trastienda de la marginación de Medel a La Roja

En una visita al hotel de concentración de Colo Colo, el jugador del Vasco da Gama habló con medios brasileños y se sinceró sobre su no inclusión en el último listado de jugadores.

"Estaba sorprendido, hace 17 años que estoy yendo a la Selección, pero son decisiones del cuerpo técnico y hay que respetar", aseguró el formado en Universidad Católica.

Pese a todo, Medel reafirmó su interés en volver a integrar la Selección Chilena en un futuro. "Hay que trabajar para un nuevo llamado o una nueva convocatoria. Yo voy a estar disponible para todo", sostuvo.

El presente de Gary Medel en Vasco da Gama

Este 2024, el defensa ha disputado un total de 10 partidos junto al club de Río de Janeiro, incluidos encuentros de la Copa de Brasil y el Campeonato Carioca. En este último el chileno alcanzó el tercer lugar de la tabla general.

Por el Brasileirao, la primera división de Brasil, Medel tendrá su primer apretón este domingo 14 de abril, en un duelo que medirá a Vasco con Gremio de Porto Alegre.