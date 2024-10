Charles Aránguiz aclaró si respondió al llamado de Ricardo Gareca a La Roja: “No me metan en eso” - Chilevisión

El volante de Universidad de Chile, Charles Aránguiz, rompió el silencio y reveló si contestó el llamado de Ricardo Gareca para la Selección Chilena.

El Tigre aseguró hace algunas semanas que hubo un jugador que no le respondió, lo que abrió el debate sobre si fue el Príncipe.

¿Qué dijo Charles Aránguiz?

Tras el triunfo de la U sobre Universidad Católica, el mediocampista fue consultado por esta situación y aseguró que nunca ha tenido contacto formal con el DT de La Roja.

En diálogo con TNT Sports, Aránguiz señaló: "Cuando él (Gareca) habló esto: ¿Fue de ahora o lo dijo por mí de hace seis meses atrás?".

Luego de que se le comentara que el adiestrador lo precisó antes de la convocatoria para la fecha FIFA de octubre, el oriundo de Puente Alto confesó que "con él no hablé".

"Sí hablé con su círculo, pero fue hace seis meses. Hace nueve o diez partidos atrás que no estoy. Si alguien no contestó en estos momentos, que no me metan a mí en eso porque yo no he tenido más comunicación con él", agregó.