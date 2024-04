Pellegrini disipó rumores que lo vinculan a la Roma y explicó porque Bravo no juega en el Betis - Chilevisión

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, abordó dos dudas que circulan en torno a su equipo: la primera, sobre la supuesta vinculación con el AS Roma y, la segunda, sobre la ausencia de Claudio Bravo de la oncena titular.

El continuidad del adiestrador en el club sevillano ha sido puesta en entrevero por las sucesivas derrotas en la primera división de España, en la que ha sido relegado a la 8va posición, fuera de puestos de copas internacionales.

Uno de los antecedentes que avivó su vinculación con el equipo de la capital de Italia fue su reciente viaje a ese país, que medios de ese país deslizaron como una reunión entre el chileno y dirigentes de la Loba.

"Yo no fui a ningún partido (a Roma), fui por cosas familiares. No sé de donde salió la noticia. Yo tengo contrato en el Betis, me gusta cumplirlos y estoy muy feliz aquí", señaló Pellegrini.

Pellegrini abordó la no titularidad de Claudio Bravo

El técnico compartió una opinión "que sirve a todos los que han tenido una trayectoria como la suya". "Claudio, por su capacidad, su currículum, por lo que es, siempre merece oportunidades", señaló.

Sin embargo, añadió que "uno como técnico tiene que ver lo que favorece más al equipo y no a cada jugador individualmente".

Por último, el Ingeniero sostuvo que estima mucho al capitán de La Roja y que "nos aporta mucho jugando o no. Le tocó un año muy complicado porque tuvo muchas lesiones que no le permitieron tener la regularidad".