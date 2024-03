Cote López otra vez llamó la atención de las redes sociales, luego de ser vinculada por usuarios en redes sociales con el cantante Pailita.

Esto se dio debido a una pregunta muy específica de un seguidor al cantante urbano, quien fue vinculado con la reconocida empresaria nacional.

“Oye bro, ¿La Cote López está contigo o no?", le consultó un usuario al artista en pleno live de Instagram, el cual tenía como objetivo interactuar con sus miles de fanáticos.

Cote López aclara situación con Pailita

En ese contexto, López no tardó en referirse a este tema para despejar ola ola de rumores, especialmente tras comentar en 2023 a la relación de Pailita con la ex participante de Gran Hermano, Skarleth Labra.

"Me escribieron en una foto mía y de él y yo no entendía, tuve que buscar qué onda", comentó la influencer al sitio Infama.

La modelo fue tajante en su respuesta y aseguró: "Obvio que es falso, hace mucho en una casilla de preguntas me preguntaron qué opinaba de una funa de estos niños (él y su ex) y yo di mi opinión y lo defendí, entonces me imagino que de ahí sale el nombre".

“La verdad es hasta chistosa esta ridiculez (…) Aunque estoy acostumbrada. Aclaro que nunca en mi vida he hablado con él o visto", sentenció.