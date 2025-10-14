Víctor Valenzuela vs Michael Oliveira: Hora y dónde ver EN VIVO en Chile pelea del Sikosis por DWCS - Chilevisión

Víctor Valenzuela (12-3) tiene una pelea trascendental este martes, día en que se mide a Michael Oliveira por el Dana White's Contender Series en la categoría 170 libras.

El chileno, apodado "Sikosis" busca un contrato en la UFC, apostando a sumarse a Ignacio "Jaula" Bahamondes que ya pertenece a la reconocida industria.

Su rival en esta oportunidad es el brasileño, quien tiene un récord de 8-0 en las que ha logrado siete KO y que apuesta a darse a conocer.

¿Dónde ver la pelea de "Sikosis" Valenzuela vs Michael Oliveira?

La pelea de Víctor Valenzuela ante Michael Oliveira, válida por el Dana White's Contender Series, será transmitida en vivo por Disney +.

Esta plataforma de streaming emitirá el esperado combate de manera online. Para poder verlo, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

¿A qué hora pelea "Sikosis" Valenzuela por el Dana White's Contender Series?

El evento en el que participa el chileno inicia a las 21:00 horas de Chile de este martes 14 de octubre.

El escenario es el UFC Apex de Las Vegas, Estados Unidos, donde se espera la presencia del propio presidente de Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, que observa a todos los peleadores.

Cartelera Dana White's Contender Series 14 de octubre: