 Oliveira vs Gamrot: Horarios en Chile y cómo ver EN VIVO cartelera UFC Fight Night Río de Janeiro - Chilevisión
Oliveira vs Gamrot: Horarios en Chile y cómo ver EN VIVO cartelera UFC Fight Night Río de Janeiro

El brasileño enfrentará al polaco buscando recuperarse de la dura derrota ante Ilia Topuria sufrida en el UFC 317.

Sábado 11 de octubre de 2025 | 09:33

Este sábado 11 de octubre y en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, tendrá lugar un esperado evento de UFC, donde el combate estelar lo animarán Charles Oliveira y Mateusz Gamrot. 

Esta atractiva pelea se anticipa como muy reñida, ya que se enfrentan el cuarto contra el octavo de la división peso ligero, donde reina Ilia Topuria, quien ganó el título en junio pasado tras vencer rotundamente a Oliveira en el UFC 317. 

Cabe señalar que el polaco entró de emergencia a la cartelera y reemplazó al lesionado Rafael Fiziev, quien era en primera instancia el rival del brasileño y se tuvo que restar de la pelea por una lesión. 

Además de la lucha estelar, otro combate que llama la atención es el que animarán en peso welter Vicente Luque, brasileño de padre chileno, ante el español Joel Álvarez, que también reemplazo a otro lesionado, el argentino Santiago Ponzinibbio. 

¿Cuándo es y horarios del UFC Fight Night Río de Janeiro?

Este atractivo evento comenzará con sus luchas preliminares a las 17:00 horas de Chile de este sábado 11 de octubre. Mientras que la cartelera estelar irá a partir de las 20:00 horas. 

¿Dónde VER EN VIVO Y ONLINE el UFC Fight Night Río de Janeiro?

El evento de Río de Janeiro se podrá ver a través de la plataforma Disney+.

Cartelera completa del UFC Fight Night Río de Janeiro

Cartelera estelar

  • Charles Oliveira (4) vs Mateusz Gamrot (8) (peso ligero)
  • Deiveson Figueiredo (6) vs Montel Jackson (15) (peso gallo)
  • Vicente Luque vs Joel Álvarez (peso welter)
  • Jhonata Diniz vs Mario Pinto (peso completo)
  • Ricardo Ramos vs Kaan Ofli (peso pluma)
  • Lucas Almeida vs Michael Aswell (peso pluma)

Preliminares

  • Jafel Filho vs Clayton Carpenter (peso mosca)
  • Vitor Petrino vs Thomas Petersen (peso completo)
  • Bia Mesquita vs Irina Alekseeva (peso gallo)
  • Lucas Rocha vs Stewart Nicoll (peso mosca)
  • Valter Walker (15) vs Mohammed Usman (peso completo)
  • Julia Polastri vs Karolina Kowalkiewicz (peso paja)
  • Luan Lacerda vs Saimon Oliveira (peso gallo) 
