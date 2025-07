Póster y admiración por Matías Fernández: La Jaula Bahamondes habló de su pasión por Colo Colo - Chilevisión

Una distentida conversación tuvo Ignacio Bahamondes en El Grupo de la Muerte, donde habló de su fanatismo por Colo Colo y de sus condiciones futbolísticas.

La Jaula comentó que es hincha acérrimo del Cacique. "Mi familia es muy colocolina. Yo crecí en la era que estaba Matías Fernández el 2006. Ahí tenía el póster en el que estaba (Humberto) Suazo, (Arturo) Sanhueza, Kalule Meléndez, Luis Mena y todos esos".

En el programa de CHV Streaming, el peleador de UFC contó que tiene una gran admiración por Matigol, apuntando a que "era el motor, el que ponía la sazón y marcaba los ritmos. Si él decidía atacar, iban todos".

El nacional aseguró que sigue a Los Albos en todo momento. "A veces no puedo ver los partidos por los horarios, pero veo si ganamos o perdimos", comentó.

Acerca del difícil Centenario del club de sus amores, apuntó que "lamentablemente no ha sido el mejor, pero como buen hincha uno se tiene que poner la camiseta en las buenas y en las malas. Hay que estar ahí".

Las condiciones del Jaula Bahamondes para jugar al fútbol

Bahamondes aprovechó de hablar sobre su talento en el fútbol, deporte que practica cada vez que puede con sus amigos.

Consultado si se considera "bueno" en la cancha, La Jaula se describió: "Me defiendo. Yo jugaba de '9'. Jugaba con mis amigos, pero les decía que me pongan de delantero porque voy a hacer goles y me van a tener miedo de poner la pata, jaja.

"De defensa no porque no quería cometer errores. No había quién me pillara corriendo. No me cansaba nunca y corría todo el partido", añadió.

Mira la entrevista acá