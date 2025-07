La Jaula Bahamondes anticipa su próximo desafío en la UFC: “Contra el que sea” - Chilevisión

Ignacio Bahamondes pasó por El Grupo de la Muerte, donde habló de sus proyecciones en la UFC y lo que le ha dejado este 2025.

La Jaula aprovechó su estadía por Chile y abordó su estilo que lo ha vuelto tan popular en la industria, el que formó junto a su familia.

Sobre su manera de pararse en el octágono, el nacional señaló: "Mi tío siempre decía que yo era un 'gallo fino'. Que pincha pura cabeza y quiere terminar la pelea".

"Yo soy un finalizador. Desde que mi papá me empezó a entrenar me crió como un cazador. Si veo una oportunidad, la voy a tomar. Y si me la dan en el primer round, no voy a pensar dos veces en tomarla. Y así he hecho mi carrera siempre", agregó.

¿Qué se viene para La Jaula Bahamondes?

Consultado por sus próximos desafíos, La Jaula anticipó que ya conversó con su entrenador y su representante para poder pelear en noviembre de este año.

"Gracias a Dios estoy 95% recuperado de mi lesión. En noviembre voy a estar listo, contra el que sea y donde quieran. No quiero pedir a nadie", afirmó en CHV Streaming.

Ante la posibilidad de un combate con el brasileño Renato Moicano, La Jaula fue tajante. "Me gustaría. Viene de perder dos veces. Es un buen peleador, le gusta prender la pelea en los medios. Chile vs Brasil es un clásico".

"Me encantaría, si quieren hacerla en Brasil, no me importa. Es posible y no me importaría ir a vencerlo allá. Siempre he sido visitante y el menos favorito, entonces estoy acostumbrado. No es algo que me afecte y me gusta que me menosprecien y que va a ser fácil, porque ahí los sorprendo", añadió.

