Víctor “Sikosis” Valenzuela perdió por KO ante el invicto Michael Oliveira en el DWCS - Chilevisión

Este martes, se dio la esperada pelea de Víctor "Sikosis" Valenzuela en el Dana White's Contender Series, evento que se realiza en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, y donde a mediados de agosto participó otro chileno, Christopher "Tanke" Ewert.

Cabe señalar que el "gran premio" que obtienen los luchadores es un contrato para poder debutar oficialmente en la UFC y donde una victoria no te asegura nada, ya que además de debe mostrar un gran desempeño y sorprender gratamente a Dana White, presidente de la compañía.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El chileno, quien llegó a este importante desafío con un récord de 12-3, se enfrentó al brasileño y favorito Michael Oliveira, y quien se presentaba invicto con ocho victorias (siete por KO).

En la pelea de peso wélter (71 a 77 kg), el primer asalto fue muy parejo, donde ambos peleados se respetaron y no se atacaron demasiado, aunque el chileno de 31 años conectó los mejores golpes.

Sin embargo, todo cambió en el segundo round. Ahí Valenzuela intentó lanzar y respondió todos los ataques de su rival, hecho que fue fatal para sus aspiraciones, ya que el brasileño, más alto y con más alcance, aprovechó al máximo y dejó muy lastimado el rostro de "Sikosis".

En dos oportunidades el nacional cayó a la lona tras golpes de Oliveira. Finalmente, en su tercera caída el brasileño conectó potentes puñetazos, lo que obligó al árbitro a detener la pelea por nocaut.

Co este resultado, Valenzuela no podrá acompañar a Ignacio "La Jaula" Bahamondes, el por ahora único chileno en la compañía más importante del mundo de artes marciales mixtas.