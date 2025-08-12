Christopher Ewert vs Yuri Panferov: Horario y dónde ver EN VIVO en Chile pelea de El Tanke - Chilevisión

Christopher Ewert afronta una pelea vital este martes, día en que se enfrenta a Yuri Panferov por el Dana White's Contender Series.

Tras su fallido estreno en la UFC 317, el Tanke se mide al ruso buscando la opción de firmar un contrato en la industria en la que ya está el chileno Ignacio "La Jaula" Bahamondes.

El rival en esta oportunidad para nacional es el europeo de 29 años, quien tiene un récord de 8-1 que incluyen cinco sumisiones.

¿Dónde ver la pelea de El Tanke Ewert vs Yuri Panferov?

La pelea de Christopher Ewert ante Yuri Panferov, válida por el Dana White's Contender Series, será transmitida en vivo por Disney +.

Esta plataforma de streaming emitirá el esperado pleito del nacional. Para eso, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

¿A qué hora pelea El Tanke Ewert por el Dana White's Contender Series?

El combate del maipucino contra el ruso comienza a las 19:00 horas de Chile de este martes 12 de agosto.

El escenario es el UFC Apex de Las Vegas, Estados Unidos, donde se espera la presencia del propio Dana White, presidente de Ultimate Fighting Championship (UFC).

Cartelera Dana White's Contender Series:

Christopher Ewert vs. Yuri Panferov: Peso mediano.

Ty Miller vs. Jimmy Drago: Peso wélter.

Baysangur Susurkaev vs. Murtaza Talha: Peso mediano.

George Mangos vs. Radley da Silva: Peso pluma.

Ilian Bouafia vs. Neemias Santana: Peso mediano, evento principal.