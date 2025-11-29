Stephanie Vaquer vs. Nikki Bella: Hora y dónde ver EN VIVO en Chile pelea por Survivor Series 2025 - Chilevisión

Stephanie Vaquer enfrenta una nueva defensa titular por el Campeonato Mundial Femenino de la WWE, esta vez ante Nikki Bella en Survivor Series: WarGames.

La chilena se verá las caras este sábado con su examiga con el cinturón más importante de la división femenina en juego, luego de que lo ganara el 20 de septiembre ante Iyo Sky.

La también reina de Crown Jewel se medirá por primera vez con la ex campeona de las Divas tras la traición el 10 de noviembre en RAW.

¿Dónde ver la pelea de Stephanie Vaquer vs. Nikki Bella?

La pelea de Stephanie Vaquer vs. Nikki Bella, que pone en juego el título del Campeonato Mundial Femenino, será transmitida en vivo y online por la plataforma de streaming Netflix.

Para ver el anhelado choque de generaciones en Survivor Series: WarGames, debes descargar la aplicación en tu celular o tablet e ingresar con tu usuario y clave. En caso de no tener una cuenta, puedes crearla en pocos minutos.

¿A qué hora pelean Stephanie y Nikki Bella?

El evento inicia a las 21:00 horas de Chile de este sábado 29 de noviembre, día en que se espera que el encuentro entre las superestrellas sea uno de los primeros en subir al cuadrilátero.

El escenario será el Petco Park de San Diego, California, donde se enfrentarán los elencos de RAW y SmackDown en el PLE de la compañía.

Cartelera completa del evento Survivor Series: WarGames