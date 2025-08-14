¡Team Chile hizo historia! Remo alcanzó récord en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 - Chilevisión

El remo chileno realizó una actuación histórica en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Los jóvenes deportistas nacionales brillaron en la bahía de la capital paraguaya, logrando una participación exitosa con 12 preseas en las 13 finales disputadas.

Con esto, el Team Chile superó la marca de medallas alcanzada en los Juegos de Cali 2021.

Remo chileno brilla en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Los seleccionados nacionales de remo cerraron su dominante participación con ocho medallas de oro, tres de plata y una de bronce, sumando un total de 12 preseas en 13 finales disputadas.

El cuádruple femenino y el ocho con timonel mixto aportaron los últimos triunfos en las palas, mientras que el cuádruple masculino se quedó con el tercer lugar.

Entre los deportistas más destacados de lo que va del certamen aparecen: Rodrigo Paz, Pedro Labatut, Camila Cofré y Emilia Liewald. Cada uno se colgó cuatro oros.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 serán transmitidos en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura.