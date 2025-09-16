Por una centésima: Martina Weil no pudo clasificar a la final de los 400m del Mundial de Atletismo - Chilevisión

Martina Weil tuvo una destacada actuación este martes en las semifinales del Mundial de Atletismo de Tokio, luego de ser cuarta en su heat de 400m planos.

La chilena alcanzó un tiempo de 49,88, finalizando a casi seis décimas de la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone que se adjudicó la serie.

Lamentablemente, el tiempo no le alcanzó a la campeona panamericana para acceder a la gran final, quedando a solamente una centésima del último mejor tiempo.

La última competidora en clasificar a la lucha por medallas fue la noruega Henriette Jaeger, quien obtuvo una marca de 49,87.

Pese a esto, Weil ratifica un año extraordinaria en el que ha batido varias veces su récord personal, además de ser cuarta en el Mundial Indoor, podio en la Diamond League y top 10 en este certamen.

La cita planetaria, que cuenta con varios integrantes del Team Chile, se extenderá hasta el próximo domingo 21 de septiembre.