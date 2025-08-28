“¡Extraordinaria!”: Martina Weil rompió por segunda vez su récord nacional en los 400 metros planos - Chilevisión

Martina Weil sigue cosechando éxitos y logró batir nuevemente su propio récord nacional en los 400 metros planos en la Diamond League de Zurich.

La velocista chilena tuvo una destacada jornada en Suiza, donde alcanzó un tiempo de 49,72 segundos, que la dejó en el cuarto lugar de la carrera.

Su marca anterior era de 49,83 segundos, registro que consiguió compitiendo en la Diamond League de París en junio pasado.

“Nuestra extraordinaria Martina Weil volvió a batir el récord nacional —ya perdimos la cuenta de la cantidad de veces — de los 400 metros planos, luego de ser cuarta en la Diamond League de Zurich”, destacaron en las redes sociales del Team Chile.

Cerca de superar el record de su madre

Con el nuevo registro conseguido por Martina Weil, la velocista queda cada vez más cerca de superar el récord sudamericano que está ostenta de su madre, Ximena Restrepo.

La atleta de origen colombiano tiene un tiempo de 49,64 segundos en los 400 metros planos, marca que consiguió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 donde se colgó la medalla de bronce.