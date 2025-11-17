De la cancha al Congreso: Los dos candidatos del mundo del deporte que ganaron en Elecciones 2025 - Chilevisión

El mundo del deporte no quedó ajeno a las Elecciones 2025 realizadas este domingo, donde hubo varios candidatos al Congreso y a La Moneda.

En los comicios presidenciales, Harold Mayne-Nicholls no logró pasar a la segunda vuelta al sacar solamente el 1,26% de los sugrafios válidamente emitidos.

Con poco más de 163.000 mil preferencias, el ex presidente de la ANFP se ubicó en el sexto lugar y superó a Marco Enríquez-Ominami (120%°) y Eduardo Artés (0,66%).

Carlos Chandía y Patricio Briones fueron electos diputados

A nivel de parlamentarias, los únicos vinculados al deporte que lograron éxito fueron el ex árbitro Carlos Chandía y el reconocido ex seleccionado de básquetbol, Patricio Briones (PDG).

El otrora juez internacional, que anteriormente fue alcalde de Coihueco, fue electo en el distrito 19 de la Región del Ñuble.

Por su parte, el ex atleta de 53 años logró uno de los cupos en el distrito 20 del Biobío, obteniendo un cupo en el poder legislativo tras postular a concejal hace algunos años.

Algunos de los que perdieron en estas Elecciones 2025 fueron el ex DT Jorge "Peineta" Garcés, el ex futbolista Rubén Martínez y el nadador del Team ParaChile, Vicente Almonacid, todos postulantes a diputado.

En tanto, la maratonista Erika Olivera perdió en la reelección por el distrito 9 de la Región Metropolitana.