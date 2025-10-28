“Peineta es un caso”: Cristina Tocco reacciona a revelación de romance con Jorge Garcés - Chilevisión

Sorpresa causó la revelación de Jorge Garcés, reconocido entrenador del fútbol chileno que dio detalles de su romance con Cristina Tocco.

El Peineta contó que tuvo una relación con la reconocida actriz de teatro y televisión, señalando que era "el amor de todos los chilenos prácticamente".

"Cristina es una mujer no de la belleza que ven los hombres, sino la de ella, íntegra. Una gran mujer", dijo en entrevista con TNT Sports.

La respuesta de Cristina Tocco a revelación de Joge Garcés

Tras la desclasificación del estratega, Tocco respondió y hasta se dio el tiempo de recalcar que es "un caballero de verdad".

Al ser consultada, la artista reaccionó con sorpresa: "Pero Peineta, ¿Cómo se te ocurre? Tuve un affairede poquitos días, por Dios".

En diálogo con Pagina 7, la argentina de 67 años afirmó que Garcés "es un tipazo, es un caballero".

"No quiero hablar en desmedro de toda la gente del fútbol, pero no pasa muy a menudo encontrar gente tan caballeresca y además es un amante increíble, pero no lo cuenten", agregó.

La trasandina insistió en que el DT "es una gran persona, lo quiero muchísimo. Este Peineta es un caso. Yo no hablo de mi vida privada, Peineta, ¿Cómo me expones? No me quemes".