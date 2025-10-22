Jorge Garcés desclasificó romance con reconocida actriz: “Era el amor de todos los chilenos” - Chilevisión

Jorge Garcés, reconocido entrenador del fútbol chileno, sorprendió al revelar un desconocido romance con popular actriz.

El Peineta dio detalles de la relación que tuvo con Cristina Tocco, artista de teatro y televisión que ha participado en diversas teleseries.

En entrevista con TNT Sports, el estratega nacional señaló: "Tuve una relación con una mujer muy linda toda, no sólo físicamente. Eso no es lo más importante".

La relación de Jorge Garcés con Cristina Tocco

El DT campeón el 2001 con Santiago Wanderers remarcó que "todos hablaron mucho de esa relación, era Cristina Tocco. Ella era el amor de todos los chilenos prácticamente".

A modo de broma, Garcés contó que "la reté, habló de otras cosas más personales, jaja", señalando en tono más serio que "Cristina es una mujer no de la belleza que ven los hombres, sino la de ella, íntegra. Una gran mujer".

Consultado por su principal "arma de seducción" a la hora de conquistar, el adiestrador fue tajante: "Ser como soy".