 De la cancha al Congreso: Jorge Garcés fue ratificado como candidato a diputado - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

De la cancha al Congreso: Jorge Garcés fue ratificado como candidato a diputado

El Peineta será candidato al Parlamento por el distrito 7, el que corresponde a varias comunas de la Región de Valparaíso.

Martes 19 de agosto de 2025 | 16:03

El reconocido entrenador del fútbol chileno, Jorge Garcés, fue confirmado como candidato a las próximas elecciones parlamentarias.

El Peineta postulará a la Cámara de Diputadas y Diputados como independiente con cupo por Evopoli, es decir, parte de la oposición.

De cara a estos comicios, el estratega irá por el Distrito 7 que corresponde a las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

Los otros integrantes de la fórmula son la ex panelista de televisión Marlen Olivari y Carlos Mondaca.

Con esto, Garcés da un giro en su amplia carrera como director técnico, donde su último periplo fue entre el 2021 y 2022 en Santiago Wanderers.

¿Cuándo son las elecciones parlamentarias?

Las elecciones parlamentarias y presidenciales se realizarán el próximo domingo 16 de noviembre, día en que se elegirán diputados, senadores y presidente de la República.

En caso de ser necesaria, la segunda vuelta presidencial será el domingo 14 de diciembre.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

La reacción de Jean Paul Pineda tras detención de su pareja: Estaría vinculada a asociación criminal

Team Chile suma nuevas medallas en los Juegos Panamericanos Junior

¡Ya son 34! Team Chile sumó dos nuevas medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025

“Así reciben a la familia“: Despliegue policial en el Nacional genera críticas y advertencia de LDA
Publicidad
Publicidad