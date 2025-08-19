De la cancha al Congreso: Jorge Garcés fue ratificado como candidato a diputado - Chilevisión

El reconocido entrenador del fútbol chileno, Jorge Garcés, fue confirmado como candidato a las próximas elecciones parlamentarias.

El Peineta postulará a la Cámara de Diputadas y Diputados como independiente con cupo por Evopoli, es decir, parte de la oposición.

De cara a estos comicios, el estratega irá por el Distrito 7 que corresponde a las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

Los otros integrantes de la fórmula son la ex panelista de televisión Marlen Olivari y Carlos Mondaca.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Con esto, Garcés da un giro en su amplia carrera como director técnico, donde su último periplo fue entre el 2021 y 2022 en Santiago Wanderers.

¿Cuándo son las elecciones parlamentarias?

Las elecciones parlamentarias y presidenciales se realizarán el próximo domingo 16 de noviembre, día en que se elegirán diputados, senadores y presidente de la República.

En caso de ser necesaria, la segunda vuelta presidencial será el domingo 14 de diciembre.