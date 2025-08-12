 Juegos Panamericanos Junior 2025: Dónde ver ONLINE y GRATIS al Team Chile - Chilevisión
Juegos Panamericanos Junior 2025: Dónde ver ONLINE y GRATIS al Team Chile

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 ya arrancaron y se extenderán hasta el sábado 23 de agosto. A continuación te contamos dónde puedes seguir una completa cobertura gratuitamente.

Martes 12 de agosto de 2025 | 14:28

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 ya se están desarrollando en Paraguay y el Team Chile ha tenido una destacada participación. 

Los chilenos se encuentran segundos en el medallero superando las 20 preseas, incluyendo 9 de oro. Puedes seguir esta tabla actualizada en este enlace

Aún restan dos semanas de competencias, donde se podrá observar a muchas promesas nacionales que buscan un cupo en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Dónde verlos GRATIS

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 serán transmitidos en una completa cobertura por Chilevisión. 

Además de la TV abierta, todo lo relacionado con los Juegos lo podrás ver gratis a través de la señal online de chilevision.cl y la App MiCHV.

Para esto, únicamente debes descargar la aplicación en tu tablet o celular y disfrutar de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver los Panamericanos Junior Asunción 2025

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el histórico encuentro, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego en Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.
