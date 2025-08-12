Juegos Panamericanos Junior 2025: Dónde ver ONLINE y GRATIS al Team Chile - Chilevisión

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 ya se están desarrollando en Paraguay y el Team Chile ha tenido una destacada participación.

Los chilenos se encuentran segundos en el medallero superando las 20 preseas, incluyendo 9 de oro. Puedes seguir esta tabla actualizada en este enlace.

Aún restan dos semanas de competencias, donde se podrá observar a muchas promesas nacionales que buscan un cupo en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Dónde verlos GRATIS

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 serán transmitidos en una completa cobertura por Chilevisión.

Además de la TV abierta, todo lo relacionado con los Juegos lo podrás ver gratis a través de la señal online de chilevision.cl y la App MiCHV.

Para esto, únicamente debes descargar la aplicación en tu tablet o celular y disfrutar de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver los Panamericanos Junior Asunción 2025

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el histórico encuentro, debes realizar el siguiente proceso: