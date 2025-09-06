Gran Premio de Italia: Horarios, Dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Monza del Mundial de Fórmula 1 - Chilevisión

Este fin de semana se corre el Gran Premio de Italia, la decimosexta carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1, que regresó hace una semana del receso de verano en Europa y donde Oscar Piastri aumentó su ventaja en el Mundial.

En Monza McLaren buscará seguir con su dominio y Lando Norris tomarse revancha de lo sucedido en Países Bajos donde tuvo que abandonar por problemas mecánicos a pocas vueltas del final.

Tras la carrera en Zandvoort, Piastri ahora le saca 34 puntos a su compañero de equipo, mientras que Max Verstappen es tercero, aunque muy lejos del australiano (104 puntos).

En el norte de Italia, en la esperada carrera en casa, Ferrari buscará dar el golpe y ganar su primer evento del año. Cabe señalar que en 2024 Charles Leclerc sorprendió con su estrategia y celebró el triunfo ante todos los tifosi del Cavallino Rampante.

Horarios para Chile del Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Sábado 6 de septiembre

Práctica Libre 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 7 de septiembre

Carerra: 10:00

* El Gran Premio será a las 10:00 horas debido al cambio de hora que se hará en nuestro país el sábado 6 en la noche.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el Gran Premio de Italia?

La decimosexta carrera de la temporada la podrás ver este domingo través de la plataforma Disney+ y el canal de streaming oficial F1 TV.