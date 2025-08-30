Gran Premio de Países Bajos; Horarios, Dónde ver EN VIVO y ONLINE el regreso del Mundial de Fórmula 1 - Chilevisión

Este fin de semana regresa la Fórmula 1 tras el receso por el verano europeo y la primera carrera de la segunda mitad del Mundial será el Gran Premio de Países Bajos.

Como viene siendo habitual durante todo el año, los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, asoman como amplios favoritos. De hecho, el británico ganó la carrera el 2024.

Mientras que el australiano y líder del Campeonato, quiere volver a ganar, ya que en el último GP disputado hace casi un mes en Hungría la victoria fue para su compañero que achicó la diferencia a solo nueve puntos (284 contra 275).

Tercero en el Campeonato se ubica el tetracampeón Max Verstappen, quien nunca puede quedar afuera de la consideración por la victoria, más aún corriendo en su país. Sin embargo, fue el propio piloto quien reconoció que esperaba una carrera difícil tras todas las dificultades que ha mostrado el auto Red Bull.

Horarios para Chile del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 05:30

Clasificación: 09:00

Domingo 31 de agosto

Carerra: 09:00

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el Gran Premio de Países Bajos?

La decimoquinta carrera de la temporada la podrás ver este domingo través de la plataforma Disney+ y el canal de streaming oficial F1 TV.