Gran Premio de Azerbaiyán: Horarios, Dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Bakú del Mundial de Fórmula 1 - Chilevisión

Este fin de semana se corre el Gran Premio de Azerbaiyán, la decimoséptima carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1, que lidera el piloto de McLaren, Oscar Piastri.

De hecho, la escudería británica intentará volver a los triunfos luego de su opaca actuación en la carrera pasada en Monza, donde fueron superados claramente por RedBull y Max Verstappen, quien ganó la carrera por casi 20 segundos de diferencia.

El de Países Bajos y tetracampeón del mundo tratará de mantenerse competitivo en el circuito callejero de Bakú para dar otro golpe y acercarse un poco en el campeonato a Piastri y Lando Norris, quienes pelean por la corona.

Tras la carrera en Italia, Piastri ahora le saca 31 puntos a su compañero de equipo, mientras que Verstappen es tercero, se ubica a 94 unidades del australiano.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Horarios para Chile del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 05:30

Clasificación: 09:00

Domingo 21 de septiembre

Carerra: 08:00

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el Gran Premio de Azerbaiyán ?

La decimoséptima carrera de la temporada la podrás ver este domingo través de la plataforma Disney+ y el canal de streaming oficial F1 TV.