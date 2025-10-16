Figura y excampeón de UFC sorprende al entrenar y lucir camiseta de equipo chileno - Chilevisión

Ignacio "Jaula" Bahamondes es el único chileno en la UFC, compañía más grande de artes marciales mixtas del mundo.

El santiaguino está radicado y entrena en Chicago, ciudad de nacimiento de Belal Muhammad, excampeón de peso wélter.

De hecho, Belal e Ignacio son muy cercanos ya que ambos se han acompañado mucho últimamente y el estadounidense estuvo en la esquina del chileno en su derrota ante Rafael Fiziev en el UFC Baku de junio pasado.

Además, hace unos días se conoció que Alberth Bahamondes, hermano menor de la "Jaula", viajó a Estados Unidos para ayudar a Belal en su preparación para la lucha contra Ian Machado Garry de noviembre próximo en Doha, Qatar.

Belal Muhammad se luce entrenando con camiseta de Palestino

Belal Muhammad, estadounidense de padres palestinos, muestra constantemente en redes sociales su apoyo a la causa palestina y ahora compartió un video entrenando para la esperada pelea con Garry con una camiseta de Palestino. ¿Se la habrá llevado "La Jaula"?