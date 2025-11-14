Dos peleas titulares y una cartelera de lujo: Estos son todos los combates del esperado UFC 322 - Chilevisión

Muy poco, solo días quedan para el esperado evento UFC 322, el cual tiene una de las carteleras más atractivas del año.

De hecho, habrá dos combates titulares en la cartelera estelar, donde una de esas peleas de campeonato la animarán Jack Della Maddalena e Islam Makhachev.

El ruso dejó vacante su título en peso ligero y decidió subir a la categoría wélter, donde será la primera defensa del australiano que en mayo pasado venció por decisión unánime a Belal Muhammad. Por esta razón Makhachev subió de categoría ya que al ser muy cercano a Muhammad no quería enfrentar a un amigo.

Por su parte, en la pelea coestelar en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York dirán presente la campeona Valentina Shevchenko y la china Zhang Weili.

Además, en el combate estelar aparecen Michael Morales y Carlos Prates. El ecuatoriano (N°8) arrastra un impresionante invicto de 18-0 y se medirá ante Sean Brady, N°2 en el peso wélter.

En cambio, el brasileño, N°9 en la misma división, animará un muy atractivo duelo ante el inglés y N°4 Leon Edwards.

Cartelera completa del UFC 322

La primeras peleas comenzarán el sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas de Chile. Dos horas después será el turno de las preliminares, mientras que las estelares están pactadas para las 00:00 horas.

Cartelera estelar

Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev (por el título de peso wélter)

Valentina Shevchenko vs Zhang Weili (por el título de peso mosca femenino)

Sean Brady (2) vs Michael Morales (8) (peso wélter)

Leon Edwards (4) vs Carlos Prates (9) (peso wélter)

Beneil Dariush (9) vs Benoit Saint Denis (peso ligero)

Preliminares

Bo Nickal vs Rodolfo Vieira (peso medio)

Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues (peso medio)

Erin Blanchfield (4) vs Tracy Cortez (8) (peso mosca femenino)

Malcolm Wellmaker vs Cody Haddon (peso gallo)

Preliminares iniciales