Destacados en el medallero: Team Chile consiguió positiva jornada en los Juegos Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión

El Team Chile consiguió una positiva jornada este sábado 16 en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción.

Las buenas noticias llegaron gracias al equipo de Básquetbol 3x3 Masculino que consiguió clasificar a las semifinales tras superar a Canadá por 21-16.

Por otra parte, el equipo femenino quedó eliminado luego de perder ante Brasil (19-18) en el tiempo extra.

En hockey los Diablos Junior cayeron por 5-0 ante Argentina en las semifinales, pero todavía tienen esperanza de medalla y lucharán por el bronce.

Mientras que el equipo de los Cóndores 7 Junior igualaron 12-12 contra Uruguay, y debido a que los charrúas tienen mejor diferencia de puntos (+82 a +75), los nacionales se medirán este domingo frente a Argentina por un puesto en la final.

Team Chile destaca en el medallero

Con las actuaciones el Team Chile acumula 31 medallas, siendo una de las delegaciones más destacadas del certamen juvenil.

En total se han conseguido 13 medallas de oro, 8 de plata y 10 bronce, lo que deja a Chile en el cuarto lugar del medallero por detrás de Brasil (47 oros), Colombia (17) y Estados Unidos (14).

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 están siendo transmitidos en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura.