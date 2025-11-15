Cristian Garín vs Tomás Barrios: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Challenger de Montevideo - Chilevisión

Cristian Garín (105°) y Tomás Barrios (111°) protagonizan un electrizante duelo de chilenos este sábado, enfrentándose por las semifinales del Challenger de Montevideo.

Gago viene de vencer al paraguayo Daniel Vallejo (169°) en un duro encuentro en el que tuvo que remontar un set, lo que le permite aegurarse un cupo en el próximo Australian Open.

Por el otro lado está el chillanejo, quien arrastra una espectacular racha que incluyó el título de la semana pasada en Lima y que apuesta a continuar en Uruguay.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Cristian Garín vs Tomás Barrios?

El partido de Cristian Garín ante Tomás Barrios, válido por las semifinales del Challenger de Montevideo, será transmitido en vivo y online por Disney +.

La plataforma de streaming emitirá el trascendental cruce de los nacionales. Para poder verlo, tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Garín y Barrios por Challenger de Montevideo

El compromiso de los seleccionados de Copa Davis iniciará aproximadamente a las 18:00 horas de Chile de este sábado 15 de noviembre.

El ganador clasificará a la gran final y se medirá al vencedor del choque entre el peruano Igncio Buse (110°) y el argentino Román Burruchaga (107°).