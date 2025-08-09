Comenzó la fiesta: Con una espectacular ceremonia se dio el vamos a los Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión

Este sábado, se realizó la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Junior 2025, los cuales se disputan en Asunción, Paraguay.

El evento se realizó en un repleto Estadio Defensores del Chaco en la capital guaraní, donde desfilaron las 42 delegaciones, hubo varios shows musicales y discursos de autoridades.

Cabe señalar que el Team Chile cuenta con 281 representantes (141 mujeres y 140 hombres) y sus abanderados fueron Laura Müller de hockey césped y Rodrigo Paz de remo.

A pesar de que la ceremonia inaugural fue el sábado por la tarde, en la mañana comenzó la acción, donde el Team Chile tuvo destacadas actuaciones en remo y tiro skeet.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 serán transmitidos en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver los Panamericanos Junior Asunción 2025

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el histórico encuentro, debes realizar el siguiente proceso: