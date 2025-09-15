Espectacular: Chilenos brillan y se coronan campeones mundiales juveniles en patinaje de velocidad - Chilevisión

Un momento lleno de gloria es el que está viviendo el Team Chile de patinaje de velocidad, luego de obtener un nuevo título en el Mundial de Beidaihe, China.

En esta ocasión, Gabriel Reyes, Guillermo Castillo y Eric Gauna se coronaron campeones mundiales juveniles este lunes en la categoría relevo 3.000 mts.

En un final dramático, el tridente nacional se impuso en los metros finales a los locales con una remontada que quedará en la historia.

Con esto, los jóvenes le dieron una enorme alegría a todo el país y ratifican su gran presente que ha incluido medallas en los recientes Panamericanos Junior 2025.

¡CAMPEONES MUNDIALES! 🥇🤯😎🫶🏻



Los patinadores Gabriel Reyes, Guillermo Castillo y Eric Gauna se coronaron campeones mundiales juveniles 🥇 en China 🇨🇳, luego de una ESPECTACULAR remontada 🥵 en los metros finales del relevo 3.000 metros.



¡ENORMES LOS CABROS! 🥰🥰🥰… pic.twitter.com/CQ10xpkjPL — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 15, 2025

Raúl Pedraza brilla y es campeón mundial

A esto hay que sumar la extraordinaria actuación de Raúl Pedraza, quien se quedó con el primer puesto en los 5.000 metros con puntos del Mundial.

El oriundo de Recoleta superó al francés Hugo Morin y al taiwanés Tsu-Cheng Chao, subiéndose a lo más alto del podio.

Adicionalmente, el chileno obtuvo un bronce en la categoría 10.000 Metros con eliminación, dando una gran batalla en toda la carrera.