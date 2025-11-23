Campeonato de Fórmula 1 queda al rojo vivo tras polémica descalificación de los McLaren en Las Vegas - Chilevisión

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, el cual se corrió en la madrugada de este domingo.

El piloto de Red Bull se quedó con el liderato de la carrera en la primera curva tras superar a Lando Norris, quien cometió un error en la frenada, y a partir de ahí dominó la carrera de principio a fin.

Norris, líder del campeonato, terminó segundo, lo que era un gran resultado, ya que Verstappen, tercero en el Mundial, solo le había podido descontar pocos puntos (7). Además, su compañero de equipo y escolta Oscar Piastri había finalizado cuarto.

FIA descalifica a los McLaren en Las Vegas y campeonato queda al rojo vivo

Sin embargo, todo cambió tras la carrera, donde ambos monoplazas de la escudería británica fueron descalificados tras detectarse irregularidades. Por esta razón, tanto Norris como Piastri perdieron los puntos obtenidos.

En un comunicado, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) indicó: "Los comisarios encontraron que el desgaste del patín trasero en ambos McLaren MCL39 estaba por debajo del grosor mínimo de 9 mm".

Verstappen queda a 24 puntos de Norris a falta de dos carreras

Con esto, Norris se quedó con 390 puntos, 24 más que Piastri y Verstappen que igualan en el segundo puesto.

Las próximas dos carreras serán claves para definir al nuevo campeón, donde Verstappen busca su quinta corona consecutiva. A diferencia de los pilotos de McLaren, que intentan consagrarse por primera vez.

El próximo 30 de noviembre se correra el Gran Premio de Qatar (carrera en sprint) y siete días después se cerrará todo en Abu Dabi. En total, hay 58 puntos en juego.