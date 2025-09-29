Figura de Argentina enciende el Mundial Sub 20 con recado a hinchas chilenos: “Es lindo” - Chilevisión

Con bastante ironía se tomaron en Argentina las pifias del público chileno en su debut por el Mundial Sub 20, donde derrotaron 3-1 a Cuba.

Un doblete de Alejo Sarco y otro tanto de Ian Subiabre le permitieron a los trasandinos obtener su primera victoria en el torneo, donde se impusieron a pesar de jugar 80 minutos con uno menos por la expulsión de Santiago Fernández.

El duelo disputado en Valparaíso estuvo marcado por el apoyo de los hinchas nacionales a los centroamericanos, celebrando hasta el descuento de Karel Pérez.

Juan Villalba calienta rivalidad con Chile en el Mundial Sub 20

Consultado por esta situación, el defensa Juan Villalba encendió la rivalidad con La Roja y hasta se tomó con humor el respaldo de la afición al resto de los equipos.

En conversación con la transmisión oficial, el futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata declaró: "Es lindo venir acá y que te pifien en un país vecino, con la rivalidad que hay".

"Creo que es lindo. Nosotros disfrutamos y demostramos que cada estamos para más", afirmó con bastante confianza.

El próximo desafío de La Albiceleste en el Mundial Sub 20 será ante Australia el miércoles 1 de octubre, duelo que nuevamente se jugará en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.