Figura de Argentina enciende el Mundial Sub 20 con recado a hinchas chilenos: “Es lindo” - Chilevisión

Juan Villalba ironizó con el apoyo del público nacional a Cuba en el estreno de La Albiceleste en la cita planetaria, destacando la "rivalidad" entre ambas selecciones.
Lunes 29 de septiembre de 2025 | 13:58
Con bastante ironía se tomaron en Argentina las pifias del público chileno en su debut por el Mundial Sub 20, donde derrotaron 3-1 a Cuba.
Un doblete de Alejo Sarco y otro tanto de Ian Subiabre le permitieron a los trasandinos obtener su primera victoria en el torneo, donde se impusieron a pesar de jugar 80 minutos con uno menos por la expulsión de Santiago Fernández.
El duelo disputado en Valparaíso estuvo marcado por el apoyo de los hinchas nacionales a los centroamericanos, celebrando hasta el descuento de Karel Pérez.
Consultado por esta situación, el defensa Juan Villalba encendió la rivalidad con La Roja y hasta se tomó con humor el respaldo de la afición al resto de los equipos.
En conversación con la transmisión oficial, el futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata declaró: "Es lindo venir acá y que te pifien en un país vecino, con la rivalidad que hay".
"Creo que es lindo. Nosotros disfrutamos y demostramos que cada estamos para más", afirmó con bastante confianza.
El próximo desafío de La Albiceleste en el Mundial Sub 20 será ante Australia el miércoles 1 de octubre, duelo que nuevamente se jugará en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.