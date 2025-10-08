Japón vs Francia | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Con gol de Lucas Michal en el alargue, Francia se impuso a Japón en un partido que quedará para el recuerdo del Mundial Sub 20.
Miércoles 8 de octubre de 2025 | 22:41
Francia sacó adelante un durísimo partido y venció 1-0 a Japón este miércoles, clasificando a los cuartos de final del Mundial Sub 20.
Los galos aprovecharon una verdadera farra del elenco asiático, lo que les permitió imponerse con un penal de Lucas Michal en el cierre del tiempo extra.
Con este triunfo, Les Bleus sigue ilusionado con el título y ahora va por Noruega, selección que en esta misma jornada superó a Paraguay.