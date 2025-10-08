Japón vs Francia | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Francia sacó adelante un durísimo partido y venció 1-0 a Japón este miércoles, clasificando a los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Los galos aprovecharon una verdadera farra del elenco asiático, lo que les permitió imponerse con un penal de Lucas Michal en el cierre del tiempo extra.

Con este triunfo, Les Bleus sigue ilusionado con el título y ahora va por Noruega, selección que en esta misma jornada superó a Paraguay.