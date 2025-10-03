En medio del Mundial Sub 20 de Chile: FIFA anunció la sede para la edición 2027 - Chilevisión

La FIFA dio a conocer este jueves la sede para la próxima edición del Mundial Sub 20, el que se desarrollará el 2027.

En pleno desarrollo de la cita planetaria en Chile, el presidente del ente rector, Gianni Infantino, confirmó que el torneo se desarrollará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

En sus redes sociales, el máximo dirigente del fútbol destacó que se tratará de un certamen "histórico que unirá a Europa y Asia, a la vez que mostrará a los jóvenes talentos más brillantes de nuestro deporte".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Felicitaciones a ambos países y espero con ilusión la gran 25.ª edición de este torneo en 2027, la primera en ser coorganizada por dos asociaciones miembro de la FIFA", agregó.

Por ahora, no hay mayor información sobre las fechas o un presunto aumento de cupos para la competencia.

View this post on Instagram A post shared by Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

¿Cuándo finaliza el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 culminará el próximo 19 de octubre, día en que se desarrollará la gran final en el Estadio Nacional.

La gran fiesta del fútbol juvenil la puedes ver por las pantallas de Chilevisión, señal que te ha llevado una amplia cobertura en todas sus plataformas.