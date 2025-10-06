 El público acompañó: Estos son los partidos con mejor asistencia en la primera fase del Mundial Sub 20 - Chilevisión
El público acompañó: Estos son los partidos con mejor asistencia en la primera fase del Mundial Sub 20

Gran emoción es lo que se ha visto en las tribunas de las cuatro sedes del Mundial Sub 20, torneo que entra en las fases de eliminación directa.

Lunes 6 de octubre de 2025 | 13:48

Este domingo finalizó la fase de grupos del Mundial Sub 20, instancia que contempló el 70% del total de partidos: 38 de 52.

La cita planetaria se han transformado en una verdadera fiesta del fútbol, la que ha sido disfrutada por los hinchas que han ido en masa a las cuatro sedes.

De hecho, son varios los encuentros que han tenido tribunas casi colmadas por los fanáticos que apuestan a ver a los cracks del futuro.

En ese escenario, Felipe de Pablo, director ejecutivo del Comité Organizador Local comentó al sitio oficial que "estamos con casi un 70% de la operación completa y eso nos llena de orgullo".

"Durante nueve días movilizamos a 24 selecciones y recibimos a más de 260 mil personas en nuestras cuatro sedes donde se jugaron 38 partidos en un ambiente de completa alegría y tranquilidad. Esto no es azar, lo veníamos preparando desde hace más de 500 días con un equipo profesional y dedicado 24/7", agregó.

El directivo recalcó que "no hemos terminado, se viene lo más importante, la fase final, donde esperamos entusiasmar a la gente a que nos acompañe y así dejar una huella imborrable con este Mundial Sub 20 en Chile".

Además de los encuentros de La Roja, el Brasil vs España recibió a casi 30 mil hinchas las graderías, mientras que Valparaíso registró la jornada con mayor asistencia fuera de la capital.

Mundial Sub 20: Los partidos que más público llevaron en la primera ronda

  1. Chile vs Nueva Zelanda: 45.547 personas - Estadio Nacional
  2. Chile vs Japón: 42.518 personas - Estadio Nacional
  3. Chile vs Egipto: 42.072 personas - Estadio Nacional

Fuera de Santiago:

  1. México vs Marruecos y Argentina vs Italia (jornada doble) - 11.671 personas - Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

