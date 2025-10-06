El público acompañó: Estos son los partidos con mejor asistencia en la primera fase del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Este domingo finalizó la fase de grupos del Mundial Sub 20, instancia que contempló el 70% del total de partidos: 38 de 52.

La cita planetaria se han transformado en una verdadera fiesta del fútbol, la que ha sido disfrutada por los hinchas que han ido en masa a las cuatro sedes.

De hecho, son varios los encuentros que han tenido tribunas casi colmadas por los fanáticos que apuestan a ver a los cracks del futuro.

En ese escenario, Felipe de Pablo, director ejecutivo del Comité Organizador Local comentó al sitio oficial que "estamos con casi un 70% de la operación completa y eso nos llena de orgullo".

"Durante nueve días movilizamos a 24 selecciones y recibimos a más de 260 mil personas en nuestras cuatro sedes donde se jugaron 38 partidos en un ambiente de completa alegría y tranquilidad. Esto no es azar, lo veníamos preparando desde hace más de 500 días con un equipo profesional y dedicado 24/7", agregó.

El directivo recalcó que "no hemos terminado, se viene lo más importante, la fase final, donde esperamos entusiasmar a la gente a que nos acompañe y así dejar una huella imborrable con este Mundial Sub 20 en Chile".

Además de los encuentros de La Roja, el Brasil vs España recibió a casi 30 mil hinchas las graderías, mientras que Valparaíso registró la jornada con mayor asistencia fuera de la capital.

Mundial Sub 20: Los partidos que más público llevaron en la primera ronda

Chile vs Nueva Zelanda: 45.547 personas - Estadio Nacional Chile vs Japón: 42.518 personas - Estadio Nacional Chile vs Egipto: 42.072 personas - Estadio Nacional

Fuera de Santiago: