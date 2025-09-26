Cuándo comienza el Mundial Sub 20 en Chile 2025: Fecha de inicio y primer partido - Chilevisión

Chile está listo para dar comienzo al Mundial Sub 20, torneo que se disputará por primera vez en nuestro país desde 1987.

El certamen juvenil se llevará a cabo en cuatro ciudades, contemplando al Estadio Nacional en Santiago, Elías Figueroa de Valparaíso, El Teniente de Rancagua y Fiscal de Talca.

A tan solo unos días del inicio del torneo, La Roja de Nicolás Córdova competirá contra las selecciones de Nueva Zelanda, Egipto y Japón, pertenecientes al Grupo A.

¿Cuándo será el primer partido del Mundial Sub 20?

El partido inaugural estará a cargo de Japón versus Egipto y se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en el Estadio Nacional.

Pero a éste se suma un segundo duelo paralelo, el cual será disputado por Corea del Sur y Ucrania desde Valparaíso en el mismo horario.

Luego será el turno de Chile contra Nueva Zelanda desde 20:00 horas, también a desarrollarse en el coloso de Ñuñoa.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 Chile 2025?

Si bien las entradas para asisitr a este encuentro ya se agotaron, podrás distrutar del partido a través de las pantallas de Chilevisión y en todas sus plataformas digitales.