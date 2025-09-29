Colombia vs Arabia Saudita | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Colombia arrancó con el pie derecho el Mundial Sub 20, venciendo 1-0 a Arabia Saudita este lunes en el Estadio Fiscal de Talca.

Por el Grupo F, la escuadra cafetera se impuso por la cuenta mínima gracias a Óscar Perea, quien aprovechó un grosero error de la defensa asiática.

En la próxima jornada, los amarillos enfrentarán a Noruega el jueves 2 de octubre, misma jornada en la que Los Halcones Verdes chocarán contra Nigeria.