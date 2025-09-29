 Colombia vs Arabia Saudita | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Colombia vs Arabia Saudita | Goles, resumen y compacto del partido

Los Cafeteros sumaron tres puntos fundamentales en el Grupo F, superando a Los Halcones Verdes con el gol de Óscar Perea.

Lunes 29 de septiembre de 2025 | 22:08

Colombia arrancó con el pie derecho el Mundial Sub 20, venciendo 1-0 a Arabia Saudita este lunes en el Estadio Fiscal de Talca.

Por el Grupo F, la escuadra cafetera se impuso por la cuenta mínima gracias a Óscar Perea, quien aprovechó un grosero error de la defensa asiática.

En la próxima jornada, los amarillos enfrentarán a Noruega el jueves 2 de octubre, misma jornada en la que Los Halcones Verdes chocarán contra Nigeria.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Estados Unidos le propinó tremenda goleada a Nueva Caledonia en su debut por el Mundial Sub 20

Colombia aprovechó un error de Arabia Saudita para arrancar con el pie derecho el Mundial Sub 20

Francia reaccionó a tiempo y arrancó el Mundial Sub 20 con sufrida victoria ante Sudáfrica

Quién es Gilberto Mora, la gran joya de México que rompe récords y juega el Mundial Sub 20
Publicidad
Publicidad