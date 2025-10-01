Argentina vs Australia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Argentina sigue su camino en el Mundial Sub 20, enfrentando este miércoles a Australia en un partido clave por el Grupo D.

La Albiceleste arrancó de buena manera la cita planetaria venciendo en la jornada anterior a Cuba, duelo en el que jugaron por más de 80 minutos con un hombre menos por la expulsión de Santiago Fernández.

Por el otro lado, Los Socceroos vienen de caer contra Italia, lo que los obliga a sumar al menos un punto en sus aspiraciones de clasificar a octavos de final.

Argentina vs Australia por Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Argentina ante Australia será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te ha llevado varios encuentros del certamen desarrollado en Chile.

Además de la TV abierta, el encuentro por el Mundial Sub 20 lo podrás ver online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Argentina vs Australia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el gran cotejo, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Colombia vs Arabia Saudita?

El cotejo de los trasandinos contra los oceánicos inicia a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 1 de octubre, disputándose en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.