Colombia vs Francia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por el tercer lugar del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Colombia y Francia buscarán cerrar su participación en el Mundial Sub 20 con una victoria que les permita subirse al podio. Ambos equipos quedaron fuera de la gran final tras caer en semifinales: los cafeteros ante Argentina y los franceses frente a Uruguay.

El duelo por el bronce se jugará en el Estadio Ciudad de La Plata – Diego Armando Maradona, mismo recinto donde se disputará la final del torneo juvenil.

Tanto Colombia como Francia han mostrado un alto nivel durante el certamen, con figuras emergentes que ya captan la atención de clubes europeos y sudamericanos.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Colombia y Francia?

El encuentro por el tercer lugar del Mundial Sub 20 será transmitido por DSports y DGO (DirecTV GO).

¿A qué hora juegan Colombia y Francia?

El compromiso está programado para este sábado 18 de octubre, a las 16:00 horas de Chile. El ganador se quedará con el tercer lugar del Mundial Sub 20 Femenino de Chile 2025.



La final del torneo en tanto se disputará entre Argentina y Marruecos este domingo a las 20:00 horas.