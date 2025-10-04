Argentina vs Italia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Argentina e Italia se juegan el liderato del Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile 2025 este sábado 4 de octubre en Valparaíso.

El duelo está programado para las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander y promete ser uno de los más atractivos de la fase grupal.

La Albiceleste llega con campaña perfecta tras dos victorias consecutivas (6 puntos), mostrando un juego veloz y ofensivo que ya le aseguró un lugar en los octavos de final. Los trasandinos quieren cerrar con broche de oro la primera fase manteniendo la cima de la tabla.

Por su parte, Italia acumula un triunfo y un empate (4 puntos) y también tiene prácticamente asegurada la clasificación, pero intentará dar el golpe y arrebatarle el liderato a los argentinos.

Argentina vs Italia por Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Argentina ante Italia será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te ha llevado varios encuentros del certamen desarrollado en Chile.

Además de la TV abierta, el encuentro por el Mundial Sub 20 lo podrás ver online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Argentina vs Australia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el gran cotejo, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido Argentina vs Italia?

El esperado duelo entre argentinos e italianos se jugará este sábado 4 de octubre a las 20:00 horas de Chile, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.