El eufórico festejo de los jugadores de Cuba tras empatar ante Italia en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Totalmente emocionados se mostraron los jugadores de Cuba, selección que este miércoles logró un histórico empate 2-2 ante Italia por el Mundial Sub 20.

Los Leones del Caribe vinieron de atrás e igualaron tras empezar con dos goles de desventaja, logrando un importante punto gracias al doblete de penal de Michael Camejo.

El resultado fue celebrado de manera eufórica por el plantel centroamericano, quienes saludaron a los hinchas que los alentaron en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

De hecho, algunos futbolistas no aguantaron la emoción y lloraron en plena cancha, situación que fue dada a conocer en un video por la FIFA.

"Esto es Cuba, papi. ¿Tenemos o no tenemos fútbol", dijo Romario Torres, mientras que el capitán, Karel Pérez agradeció entre lágrimas a su familia.

Cuba se juega una "final" ante Australia en el Mundial Sub 20

Ahora, Cuba va por más y apuesta a vencer a Australia en la última fecha del Grupo D. De conseguirlo, llegará a 4 puntos y podría clasificar como uno de los cuatro mejores terceros de su grupo.

El encuentro está programado para el sábado 4 de octubre a partir de las 20:00 horas.