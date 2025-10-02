“No es algo que nos mueva...”: La respuesta de figura de Argentina a hinchas chilenos en Mundial Sub 20 - Chilevisión

Alejo Sarco, delantero argentino de 19 años, se ha convertido en una de las figuras en lo que va del Mundial Sub 20 Chile 2025 respondió a las reacciones adversas que ha generado en la hinchada local.

En un diálogo en zona mixta con AS, el delantero del Bayern Leverkusen fue consultado por el recibimiento y la presión de los hinchas chilenos en cada partido.

Figura de Argentina Sub 20 reacciona a presión de hinchas chilenos

Alejo Sarco indicó que lo toman bien y tranquilos: "Yo creo que en Argentina, la mayoría está acostumbrado a jugar con esas presiones. No es algo que nos mueva ni nada por el estilo".

Asimismo, el joven goleador que lleva tres tantos en solo dos partidos destacó lo que significa poder contar con el apoyo de su mamá y familiares en las tribunas.

"Es muy lindo. La verdad es que mi mamá siempre me dio todo [...] es uno de mis pilares, y ver que ella también estuvo en todo el proceso me pone contento. Mirar a la tribuna y verla acá es muy importante", confesó.

Los trasandinos han demostrado un buen nivel en el certamen, ganando las dos fechas disputadas y con la clasificación a octavos de final ya en el bolsillo.

Sin embargo, la histórica rivalidad con los hinchas chilenos que llegan a verlos se ha hecho notar en las gradas del Estadio Elías Figueroa en Valparaíso.