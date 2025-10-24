Venezuela vs Chile: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena arranca su camino en la Liga de Naciones Femenina, visitando este viernes a Venezuela en un partido fundamental.

La Roja quiere arrancar con el pie derecho el certamen que determina las clasificadas al Mundial Sub 2027, apostando a sacar un buen resultado en condición de forasteras.

De cara a este encuentro, la principal novedad en el combinado nacional es el regreso de la arquera Christiane Endler, quien vuelve al equipo tras dos años de ausencia.

Venezuela vs Chile por Liga de Naciones Femenina: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Venezuela ante Chile será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el comienzo de la Liga de Naciones Femenina la podrás ver online y completamente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Venezuela vs Chile GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el duelo de las nacionales, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Venezuela ante Chile?

El compromiso de La Roja contra La Vinotinto inicia a las 18:00 horas de Chile de este viernes 24 de octubre, disputándose en el Estadio Metropolitano de Cabudare.