Venezuela vs Chile: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Roja de Luis Mena arranca la Liga de las Naciones Femenina visitando a Venezuela, partido que es crucial en la búsqueda de clasificar al Mundial 2027.
Viernes 24 de octubre de 2025 | 12:24
La Selección Chilena arranca su camino en la Liga de Naciones Femenina, visitando este viernes a Venezuela en un partido fundamental.
La Roja quiere arrancar con el pie derecho el certamen que determina las clasificadas al Mundial Sub 2027, apostando a sacar un buen resultado en condición de forasteras.
De cara a este encuentro, la principal novedad en el combinado nacional es el regreso de la arquera Christiane Endler, quien vuelve al equipo tras dos años de ausencia.
El partido de Venezuela ante Chile será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.
Además de la TV abierta, el comienzo de la Liga de Naciones Femenina la podrás ver online y completamente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el duelo de las nacionales, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso de La Roja contra La Vinotinto inicia a las 18:00 horas de Chile de este viernes 24 de octubre, disputándose en el Estadio Metropolitano de Cabudare.