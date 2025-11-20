 Rojo Histórico: Quién transmite el partido de leyendas del fútbol chileno - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Rojo Histórico: Quién transmite el partido de leyendas del fútbol chileno

Ex integrantes de la Generación Dorada se medirá al plantel que obtuvo el bronce en Sidney 2000, partido que se jugará en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Jueves 20 de noviembre de 2025 | 11:03

El fútbol chileno se vestirá de gala para Rojo Histórico, el esperado partido en el que se celebrarán los 25 años de la obtención del bronce en Sidney 2000.

La jornada tendrá un imperdible duelo entre el plantel que estuvo en los Juegos Olímpicos y grandes figuras del balompié nacional, donde estarán varios campeones de América.

De hecho, varios de ellos, como Iván Zamorano, Nelston Tapia y Pedro Reyes, afinan los últimos detalles con entrenamientos en el Complejo Juan Pinto Durán.

¿Quién transmite el partido de Rojo Histórico?

El partido Rojo Histórico será transmitido en vivo por Chilevisión. Nuestra señal te llevará una completa cobertura de este gran evento.

Además, el esperado encuentro de figuras lo podrás ver totalmente gratis y online a través de la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora es Rojo Histórico?

El encuentro está programado para el sábado 22 de noviembre, comenzando a las 20:00 horas de nuestro país.

El estadio que recibirá el compromiso es el Bicentenario de La Florida, donde se espera una importante cantidad de hinchas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Tras victorias de La Roja: Nicolás Córdova extiende su paso por Europa por este motivo

Sentido de pertenencia: Lawrence Vigouroux contó que rechazó a otra selección para defender a Chile

Chile en el Ranking FIFA: Así quedó La Roja tras las victorias ante Rusia y Perú

De Iván Zamorano a varios campeones de América: Las grandes figuras que estarán en Rojo Histórico
Publicidad
Publicidad