Rojo Histórico: Quién transmite el partido de leyendas del fútbol chileno - Chilevisión

El fútbol chileno se vestirá de gala para Rojo Histórico, el esperado partido en el que se celebrarán los 25 años de la obtención del bronce en Sidney 2000.

La jornada tendrá un imperdible duelo entre el plantel que estuvo en los Juegos Olímpicos y grandes figuras del balompié nacional, donde estarán varios campeones de América.

De hecho, varios de ellos, como Iván Zamorano, Nelston Tapia y Pedro Reyes, afinan los últimos detalles con entrenamientos en el Complejo Juan Pinto Durán.

¿Quién transmite el partido de Rojo Histórico?

El partido Rojo Histórico será transmitido en vivo por Chilevisión. Nuestra señal te llevará una completa cobertura de este gran evento.

Además, el esperado encuentro de figuras lo podrás ver totalmente gratis y online a través de la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora es Rojo Histórico?

El encuentro está programado para el sábado 22 de noviembre, comenzando a las 20:00 horas de nuestro país.

El estadio que recibirá el compromiso es el Bicentenario de La Florida, donde se espera una importante cantidad de hinchas.