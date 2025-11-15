 Rusia vs Chile: Revive las reacciones a la victoria de La Roja en nuevo amistoso - Chilevisión
Rusia vs Chile: Revive las reacciones a la victoria de La Roja en nuevo amistoso

En uno de los últimos amistosos del año, La Roja se impuso a Rusia y sigue ganando confianza de cara al nuevo proceso.

Sábado 15 de noviembre de 2025 | 14:18

La Selección Chilena volvió a festejar este sábado, imponiéndose 2-0 a Rusia en el Estadio Olímpico de Fisht, Sochi.

En un nuevo amistoso internacional, uno de los últimos del año, La Roja superó al elenco local con los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

El triunfo le permite a los nacional tomar confianza de cara a lo que viene, donde el objetivo principal es el camino al Mundial 2030.

El gran duelo lo pudiste vivir con Javier Manríquez (@guororororoiy Vicente Quijada (@vichoquijada), quienes reaccionaron a todo lo ocurrido a través de nuestras plataformas digitales.

Revive las reacciones acá

