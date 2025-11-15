Rusia vs Chile: Revive las reacciones a la victoria de La Roja en nuevo amistoso - Chilevisión

La Selección Chilena volvió a festejar este sábado, imponiéndose 2-0 a Rusia en el Estadio Olímpico de Fisht, Sochi.

En un nuevo amistoso internacional, uno de los últimos del año, La Roja superó al elenco local con los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

El triunfo le permite a los nacional tomar confianza de cara a lo que viene, donde el objetivo principal es el camino al Mundial 2030.

