Importante aumento: El nuevo sueldo que tendría Guillermo Maripán en el Torino - Chilevisión

Guillermo Maripán se ha consagrado como una de las figuras más relevantes del Torino, cuadro que alista la renovación de su contrato.

En el elenco italiano están más que contentos con el desempeño del Memo, quien arribó a mediados del 2024 tras un correcto paso por el AS Mónaco de Francia.

Si bien la extensión estaría garantizada debido a una cláusula, en la dirigencia quieren asegurarse que el chileno se mantenga en el club y sacarán la billetera.

Torino ofrecería un aumento salarial a Guillermo Maripán

Según consignó Tuttosport, Il Toro pretende que el formado en Universidad Católica siga en la institución al menos hasta el 2028, lo que implicaría un aumento salarial.

Maripán pasaría de cobrar 3,7 millones de dólares a 4,4 millones de la divisa estadounidense, lo que lo consagraría como el futbolista chileno mejor pagado en la actualidad.

De concretarse el nuevo contrato, el sueldo mensual del defensa de 31 años rondaría en los 366 millones de pesos chilenos.

Actualmente, el zaguero es titular indiscutido y pieza clave para el entrenador Marco Baroni, quien lo mantiene como uno de los referentes del plantel.