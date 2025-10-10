Chile vs Perú: Revive las reacciones al partido amistoso de La Roja - Chilevisión

La Selección Chilena festejó un gran triunfo este viernes, venciendo 2-1 a Perú en un amistoso internacional.

El Estadio Bicentenario de La Florida recibió a La Roja para este compromiso, donde superó a La Bicolor con lo justo en el arranque de un nuevo proceso.

Los tantos del combinado nacional fueron obra de Ben Brereton y un autogol de Matías Lazo, mientras que en los visitantes marcó César Inga.

El encuentro lo pudiste seguir en vivo con Javier Manríquez (@guororororoi) y Vicente Quijada (@vichoquijada), quienes reaccionaron a todo lo que ocurrió en nuestras plataformas digitales.