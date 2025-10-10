 Chile vs Perú: Revive las reacciones al partido amistoso de La Roja - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Chile vs Perú: Revive las reacciones al partido amistoso de La Roja

La Roja se impuso en la nueva edición del Clásico del Pacífico, superando a Perú en un duelo que se definió en la última jugada.

Viernes 10 de octubre de 2025 | 22:31

La Selección Chilena festejó un gran triunfo este viernes, venciendo 2-1 a Perú en un amistoso internacional.

El Estadio Bicentenario de La Florida recibió a La Roja para este compromiso, donde superó a La Bicolor con lo justo en el arranque de un nuevo proceso.

Los tantos del combinado nacional fueron obra de Ben Brereton y un autogol de Matías Lazo, mientras que en los visitantes marcó César Inga.

El encuentro lo pudiste seguir en vivo con Javier Manríquez (@guororororoiy Vicente Quijada (@vichoquijada), quienes reaccionaron a todo lo que ocurrió en nuestras plataformas digitales.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

01:09

Chile lo da vuelta en el último minuto con autogol de Lazo tras gran jugada de Gutiérrez

Emitido el 31/12/1969

Los jugadores de Chile que se robaron las miradas de hinchas en triunfo ante Perú
06:23

Chile vs Perú | Goles, resumen y compacto del partido

Emitido el 31/12/1969

Chile reaccionó a tiempo ante Perú y logró una gran victoria en amistoso internacional
Publicidad
Publicidad