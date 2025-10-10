Chile vs Perú: Revive las reacciones al partido amistoso de La Roja - Chilevisión

La Roja se impuso en la nueva edición del Clásico del Pacífico, superando a Perú en un duelo que se definió en la última jugada.
Viernes 10 de octubre de 2025 | 22:31
La Selección Chilena festejó un gran triunfo este viernes, venciendo 2-1 a Perú en un amistoso internacional.
El Estadio Bicentenario de La Florida recibió a La Roja para este compromiso, donde superó a La Bicolor con lo justo en el arranque de un nuevo proceso.
Los tantos del combinado nacional fueron obra de Ben Brereton y un autogol de Matías Lazo, mientras que en los visitantes marcó César Inga.
