Chile vs Marruecos: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Mundial de la Kings League - Chilevisión

Chile disputa este miércoles su segundo partido en el Mundial de la Kings League, chocando ante Marruecos en una jornada clave por el Grupo A.

Tras vencer en penales a Países Bajos en el debut, La Roja se mide a un conjunto africano que festejó en su estreno al superar a Colombia.

El combinado capitaneado por Arturo Vidal y el streamer Shelao cuenta con varias conocidas para este encuentro, entre los que están ex futbolistas como Mathías Vidangossy, Ezequiel Luna y Matías Donoso.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Marruecos?

El partido de Chile vs Marruecos, válido por la fecha 2° del Mundial de la Kings League, será transmitido en vivo por Disney +.

Esta plataforma emitirá de manera online el esperado duelo. Para poder verlo, tienes que ingresar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Marruecos por el Mundial de la Kings League

El compromiso de La Roja contra Los Leones del Atlas inicia a las 18:00 horas de Chile de este miércoles 7 de enero.

El escenario en esta ocasión es el Tridente Arena de Sao Paulo, Brasil, ciudad que es sede de todo el certamen.