Chile vs Marruecos: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Mundial de la Kings League - Chilevisión

La Roja juega un partido fundamental ante Marruecos por el Mundial de la Kings League, buscando ser líder del Grupo A.
Miércoles 7 de enero de 2026 | 12:59
Chile disputa este miércoles su segundo partido en el Mundial de la Kings League, chocando ante Marruecos en una jornada clave por el Grupo A.
Tras vencer en penales a Países Bajos en el debut, La Roja se mide a un conjunto africano que festejó en su estreno al superar a Colombia.
El combinado capitaneado por Arturo Vidal y el streamer Shelao cuenta con varias conocidas para este encuentro, entre los que están ex futbolistas como Mathías Vidangossy, Ezequiel Luna y Matías Donoso.
El partido de Chile vs Marruecos, válido por la fecha 2° del Mundial de la Kings League, será transmitido en vivo por Disney +.
Esta plataforma emitirá de manera online el esperado duelo. Para poder verlo, tienes que ingresar a la aplicación con tu usuario y clave.
El compromiso de La Roja contra Los Leones del Atlas inicia a las 18:00 horas de Chile de este miércoles 7 de enero.
El escenario en esta ocasión es el Tridente Arena de Sao Paulo, Brasil, ciudad que es sede de todo el certamen.