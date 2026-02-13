 Chile vs Ecuador: Dónde ver a La Roja Sub 17 en Torneo Jóvenes Promesas - Chilevisión
Chile vs Ecuador: Dónde ver a La Roja Sub 17 en Torneo Jóvenes Promesas

Por la fecha 4° del Torneo Internacional Jóvenes Promesas, La Roja Sub 17 se mide a Ecuador en un partido determinante para definir su posición en el Grupo A.

Viernes 13 de febrero de 2026 | 11:52

La Selección Chilena Sub 17 disputa un partido determinante ante Ecuador, rival al que se mide este viernes por una nueva fecha del Torneo Internacional Jóvenes Promesas.

Luego de una jornada de descanso, La Roja enfrenta a La Tri buscando dar un paso clave para clasificar de ronda e ir por el ansiado título.

En sus presentaciones anteriores, el combinado nacional venció con gran categoría a Argentina y Talleres de Córdoba, igualando con Venezuela en su último cotejo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile Sub 17 vs Ecuador?

El partido de Chile ante Ecuador, válido por la fecha 3° del Torneo Jóvenes Promesas, será transmitido por el sitio de CHV Deportes.

Además, el trascendental duelo lo podrás ver online y totalmente gratis a través de la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Ecuador GRATIS 

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a los dirigidos por Ariel Leporati, debes realizar los siguientes pasos:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Chile y Ecuador por Torneo Jóvenes Promesas

El compromiso de La Roja contra La Tri inicia a las 19:10 horas de Chile de este viernes 13 de febrero, disputándose en el Estadio La Boutique de Córdoba.

