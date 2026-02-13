Chile vs Ecuador: Dónde ver a La Roja Sub 17 en Torneo Jóvenes Promesas - Chilevisión

Por la fecha 4° del Torneo Internacional Jóvenes Promesas, La Roja Sub 17 se mide a Ecuador en un partido determinante para definir su posición en el Grupo A.
Viernes 13 de febrero de 2026 | 11:52
La Selección Chilena Sub 17 disputa un partido determinante ante Ecuador, rival al que se mide este viernes por una nueva fecha del Torneo Internacional Jóvenes Promesas.
Luego de una jornada de descanso, La Roja enfrenta a La Tri buscando dar un paso clave para clasificar de ronda e ir por el ansiado título.
En sus presentaciones anteriores, el combinado nacional venció con gran categoría a Argentina y Talleres de Córdoba, igualando con Venezuela en su último cotejo.
El partido de Chile ante Ecuador, válido por la fecha 3° del Torneo Jóvenes Promesas, será transmitido por el sitio de CHV Deportes.
Además, el trascendental duelo lo podrás ver online y totalmente gratis a través de la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a los dirigidos por Ariel Leporati, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso de La Roja contra La Tri inicia a las 19:10 horas de Chile de este viernes 13 de febrero, disputándose en el Estadio La Boutique de Córdoba.