Chile vs Bolivia | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Una verdadera fiesta vivió la Selección Chilena este martes, luego de vencer 5-0 a Bolivia por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina.

Con goles de Sonya Keefe por duplicado, Fernanda Pinilla, Yastin Jiménez y Nayadet López Opazo, La Roja aplastó a La Verde y llegó a cuatro puntos en el torneo.

Ahora, el equipo nacional se enfocará en la próxima doble fecha a disputarse entre fines de noviembre y principios de diciembre, donde se medirá a Perú y Paraguay.