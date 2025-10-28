 Chile vs Bolivia | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Chile vs Bolivia | Goles, resumen y compacto del partido

Por la fecha 2° de la Liga de Naciones Femenina, La Roja mostró contundencia y derrotó a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Martes 28 de octubre de 2025 | 20:03

Una verdadera fiesta vivió la Selección Chilena este martes, luego de vencer 5-0 a Bolivia por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina.

Con goles de Sonya Keefe por duplicado, Fernanda Pinilla, Yastin Jiménez y Nayadet López Opazo, La Roja aplastó a La Verde y llegó a cuatro puntos en el torneo.

Ahora, el equipo nacional se enfocará en la próxima doble fecha a disputarse entre fines de noviembre y principios de diciembre, donde se medirá a Perú y Paraguay. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Concierto de fútbol: Chile se luce en Rancagua y aplasta a Bolivia en la Liga de Naciones Femenina

En busca de puntos vitales: La formación de Chile para duelo ante Bolivia por Liga de Naciones Femenina

Mundial Sub 17: Cuándo comienza el torneo y qué día debuta Chile

Chile vs Bolivia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Liga de Naciones Femenina
Publicidad
Publicidad